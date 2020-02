Safilo in crisi, l'assessore Donazzan: «Avvieremo ricollocamento per i lavoratori»

Safilo, ultime notizie sulla cridi dell'azienda di occhialeria veneta.

Un'azione specifica di supporto al ricollocamento professionale (outplacement) da attuarsi immediatamente è stata annunciata dall'assessore veneta al Lavoro, Elena Donazzan, in relazione alle conseguenze della vertenza Safilo.

«Non disperderemo il capitale umano formato negli anni in un'azienda leader di mercato - afferma Donazzan in una nota - e siamo pronti a intervenire per accompagnare eventuali esuberi».

Venerdì 21 febbraio inoltre si riunirà a Longarone il gruppo di lavoro sul Made in Italy nel settore dell'occhialeria, con il coinvolgimento di docenti universitari e di referenti del sindacato e delle imprese. «A seguito degli Stati Generali sull'occhialeria sono state indicate alcune priorità - dichiara Donazzan -. Una di queste è l'esigenza di affrontare il tema del made in Italy nel campo della produzione, reputazione, penetrazione dei mercati e del quadro normativo di riferimento».

Il grido d'accusa di Vittorio Tabacchi: "Incapaci, avete distrutto la mia Safilo" LONGARONE - "Solo due persone al mondo sono riuscite a fare quello che è stato fatto nell'occhialeria: uno è Leonardo Del Vecchio con Luxottica e l'altro sono io con Safilo ".

