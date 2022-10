Ruda. Incidente in scooter: 30enne ricoverato con traumi agli arti

RUDA (UDINE) - Incidente stradale oggi a Ruda, in provincia di Udine. Ferito un uomo di 30 anni. L'incidente è avvenuto nella mattina del 20 ottobre in via Marconi, per cause in corso di accertamento il 30enne avrebbe perso il controllo del proprio scooter cadendo a terra.

L'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Cervignano del Friuli ha raggiunto il luogo dell'incidente prestando immediato il soccorso all'uomo che è stato poi trasportato con l'autolettiga all'ospedale di Palmanova, l'uomo presenta svariati traumi agli arti, è stato ricoverato in codice giallo.