Ruba la bici al postino ma cade nella fuga: non aveva l'autocertificazione, denunciato

UDINE - Cade dalla bici dopo il furto, 39enne finisce nei guai per non avere la valida autocertificazione, ma le innoservanze per le disposizioni del decreto per la diffusione del Coronavirus sono davvero molte. In questi giorni di ordinanze sempre più restrittive, si sono verificati alcuni episodi di irregolarità e inosservanza dei provvedimenti. È il caso di un 39enne che, nella serata di giovedì, aveva rubato una bicicletta a una dipendente delle Poste mentre stava timbrando il cartellino al termine del servizio. L'uomo, caduto mentre fuggiva in sella al mezzo a due ruote, è stato poi bloccato da una Volante, giunta immediatamente sul posto. Il 39enne è stato anche denunciato per inosservanza alle misure adottate per il contenimento della diffusione del Coronavirus.



Denunciati per lo stesso motivo anche quattro giovani che nel pomeriggio di ieri, verso le 16, sostavano nei pressi dell'area verde «Ilaria Alpi». Alla vista degli equipaggi di due volanti, i quattro si sono dati alla fuga a piedi attraverso i giardini di diversi condomini e abitazioni private, delle quali, per poter entrare, avevano danneggiato le reti di recinzione. Due di questi sono stati alla fine bloccati. Il primo, un 30enne albanese, è stato arrestato per violazione di domicilio aggravata e, l'altro, un minore, è stato denunciato per lo stesso reato in stato di libertà. Gli altri due sono stati rintracciati in serata e pure denunciati all'autorità giudiziaria in stato di libertà per violazione di domicilio aggravata. Tutti e quattro, inoltre, sono stati anche deferiti per l'inosservanza del decreto «Io resto a casa». Ultimo aggiornamento: 15:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA