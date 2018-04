Ruba vestiti in negozio e scappa: arrestato in Romania 6 anni dopo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

UDINE -vestiti ine scappa:in Romania 6 anni dopo un cittadino romeno di 48 anni, M.C. le sue inziali. Il 20 gennaio del 2012 l'uomo aveva rubato diversi capi diin un punto vendita del centro storico di Udine. Aveva cercato di eludere i controlli nascondendo la merce in una borsa dopo aver tolto le placchette antitaccheggio ma era stato fermato.Processato, è statoa 2 anni, 10 mesi e 9 giorni di carcere ma nel momento in cui la pena è diventata esecutiva è risultato non più rintracciabile. Si era dato alla macchia, espatriando e rientrando nel suo Paese d'origine; è lì, in Romania, che giovedì scorso è stato arrestato dalla polizia romena, in esecuzione di un mandato di arresto europeo, a seguito di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Udine. A seguito del provvedimento di condanna, le indagini per il suo rintraccio sono state eseguite dalla Squadra mobile della Questura di Udine col l’Interpol. Sono in corso le procedure dida parte del Ministero di giustizia.