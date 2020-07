Rotta balcanica, 40 giovani migranti afgani e pachistani fermati: tutti in quarantena

UDINE - Un folto gruppo di circa 40 migranti, originari e provenienti dall'Afghanistan e dal Pakistan, è stata rintracciata oggi alle porte di Udine dalle forze dell'ordine su segnalazione dei cittadini.

Si tratta di giovani adulti, e un minore, entrati irregolarmente in Italia presumibilmente dalla rotta balcanica. Dopo le formalità di rito in Questura, i migranti sono stati accompagnati in una struttura dove trascorreranno la quarantena per prevenire i contagi da Coronavirus.

