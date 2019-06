Omicidio di Rosetta, nuovi indagati. Il procuratore: «Ma non è la svolta»

di Elena Viotto

UDINE - Sono passati 16 mesi dall'omicidio di Rosetta Quaiattini, la 72enne di Beivars uccisa con un profondo taglio alla gola e poi data alle fiamme nella sua abitazione di via Emilia la sera del 25 gennaio 2018, e il giallo della sua morte non è ancora stato risolto.Ma la vicenda non è affatto finita tra i cold case. Non passa giorno che la Procura e i Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Udine non svolgano qualche attività d'indagine per cercare di trovare il suo assassino.