I sindaci friulani, autoritratti informali. Due chiacchiere con Revelant, primo cittadino di Gemona del Friuli.

Sindaco Roberto Revelant, se potesse cambiarsi nome come vorrebbe chiamarsi?

«Cesare».



Ha un soprannome?

«Berto».



Che scuole ha fatto?

«Geometri all'Itcg Marchetti di Gemona».



Quanto le piace il suo lavoro, da 1 a 10?

«Do 10 a tutti i lavori praticati nella mia vita, dal pastore in malga da bambino fino al sindaco di oggi, passando per diverse altre bellissime esperienze».



Cosa eliminerebbe da quest'ultimo anno della sua vita?

«Facebook».



Cosa vuol fare da grande?

«Imparare ancora».



Quali sono i suoi vizi?

«Usare Facebook».



E le virtù?

«La ponderazione, mantenendo la calma quando serve».



Ha rimpianti?

«Non essere riusciti ad interrompere l'iter di approvazione del Piano paesaggistico regionale, uno strumento utile ma rovinato dall'urgenza imposta per volontà e miopia politica».



Rimorsi?

«Nessuno: alla nostra generazione è stato concesso di vivere anni d'oro».



Qual è la persona a cui pensa più spesso?

«A tutta la mia famiglia».



Qual è la persona a cui confida quasi tutto?

«Al gno compari».



Cosa le piace fare nel tempo libero se rimane in casa?

«Tagliare l'erba del giardino».



Porta bene gli anni che ha?

«Discretamente».



Qual è la parte del suo corpo che preferisce?

«Gli occhi».



E quella che odia?

«La pancia, anche se ora la situazione è sotto controllo».



I tradimenti vanno perdonati?

«Bisogna capirne il motivo».



Piatto preferito?

«I fiori di zucca ripieni».



Scarpe eleganti o da ginnastica?

«Ginnastica».



Conosce lingue straniere?

«L'inglese scolastico».



Passa molto tempo davanti alla tv?

«Pochissimo».



Trasmissione tv preferita?

«Focus».



Film preferito?

«Il gladiatore».



Attore preferito?

«Morgan Freeman».



Canzone preferita?

«The final countdown degli Europe».



Mare o montagna?

«Montagna».



Fuma o ha fumato?

«Fumo qualche sigaretta».



Che cosa pensa della marijuana?

«Quasi tutti vivono tranquillamente senza e per molti ragazzi l'inizio può essere pericoloso».



Quale è il mese che preferisce?

«Settembre».



Ha un modello o un idolo?

«Modello Sergio Marchionne, idolo Nikola Tesla».



Caffè normale o con panna?

«Ristretto».



Ristorante preferito?

«La cucina di Tony Scuf».



Coperta o piumone?

«Piumone».



Quando digita sulla tastiera, schiaccia i tasti giusti?

«Sì».



Numero preferito?

«11».



Animale preferito?

«Il cane».



A che ora va a dormire?

«Alle 21.30 con i bambini, poi leggo le mail e le notizie della giornata».



Odore preferito?

«Quello dell'erba appena tagliata».



Suono preferito?

«Il merlo all'alba».



Che genere di letture preferisce?

«Attualmente dedico gran parte del mio tempo a documentarmi ed approfondire leggi, regolamenti, bandi, master plan e news».



Ha un sogno nel cassetto?

«Ridurre la negatività presente nelle persone».



Pensa sia realizzabile?

«Assolutamente si, perché è un sentimento spesso lontano dalla realtà».



Si descriva con un solo aggettivo.

«Determinato».



Quanti squilli del telefono prima di rispondere?

«Due».



Se potesse essere nella mente di qualcuno, chi sceglierebbe?

«Carlo Ancelotti: gestire una squadra porta ad avere un qualcosa in più che lui manifesta con incredibile naturalezza».



Qual è la sua lingua preferita?

«Il friulano».



Dove vorrebbe vivere?

«A Gemona, ha tutto per vivere benissimo».



Ha una frase guida?

«Non rimandare a domani quello che puoi fare oggi».



Da 1 a 10 quanto contano per lei i soldi?

«7».



E gli amici?

«9».



Essere alla moda?

«6».



Cosa le dicono più spesso?

«Non so chi te lo fa fare a fare il sindaco».



Il giorno più bello della sua vita?

«La nascita dei miei figli».



E quello più brutto?

«Un incidente domestico che ha provocato una ustione a mio figlio Edoardo».



Una cosa che la rende felice?

«Camminare in montagna».



Quando è stata l'ultima volta che ha pianto?

«All'ospedale con mio figlio Edoardo in seguito all'ustione».



Una persona che stima?

«Facciamo due: mamma e papà».



Una che disprezza?

«Nessuno, ma generalmente rifiuto chi si lamenta sempre».



Una brutta figura che ha fatto?

«Un bel 3 all'orale in topografia poi compensato con un 9 allo scritto».



Un errore che riconosce?

«Potevo studiare molto di più a scuola, cosa che invece faccio ora con gli interessi».



La legge è uguale per tutti?

«Certamente, anche se gran parte delle leggi andrebbero cancellate e completamente riscritte».



Cosa la infastidisce più al mondo?

«L'ignoranza».



Gli uomini e le donne sono tanto o poco diversi?

«Tanto diversi».



Contro o a favore della caccia?

«A favore».



Come si immagina fra 20 anni?

«Con qualche chilo in più e qualche capello in meno».



Il peggior sentimento del mondo?

«L'odio».



Il miglior sentimento del mondo?

«L'amicizia».



Se potesse conoscere una persona, di oggi o del passato, chi sceglierebbe?

«Nikola Tesla: a mio avviso ha scoperto molto di più di quello che ci è stato raccontato».



La prima cosa che pensa la mattina quando si sveglia?

«A leggere le news più recenti».



Se potesse scegliere un lavoro che le piace quale sarebbe?

«La guida alpina».



Qual è la parola o frase che dice più spesso?

«Sì, andiamo avanti!».



Qual è la cosa più bella che esiste?

«La sincerità».



Il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto?

«Mezzo pieno».



Bevanda alcolica preferita?

«Il Cynarone».



Qual è la cosa più stupida che ha fatto?

«Da ragazzo mi sono schiantato in auto».



Quali parole non vorrebbe mai sentirsi dire?

«Ti odio».



Ha mai rivelato un segreto che aveva promesso di mantenere?

«Mai».



Potrebbe sopravvivere senza il cellulare?

«No, anche perché lo uso al 90% per lavoro».



In quale luogo del mondo non vorrebbe mai andare?

«La Siberia».



Quanto frequenta i social media?

«Abbastanza, soprattutto per lavoro».



Se potesse avere una celebrità che la segue su un social, chi vorrebbe che fosse?

«Mario Draghi».



Se potesse tornare a scuola per un anno, quale classe sceglierebbe?

«La quarta superiore».



Cosa le piace di più e di meno della sua personalità?

«Di più la capacità di valutazione, di meno l'insofferenza verso chi non dà il massimo».



Che voto si darebbe da 1 a 10?

«7».