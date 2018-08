Fico a settembre al Cairo: â€‹verità su Giulio Regeni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«A settembre andrò al Cairo invitato dal presidente del parlamento egiziano» e uno dei punti sul tavolo sarà «la questione Regeni». Lo annuncia in un video su Facebook il presidente della Camera Roberto Fico. «Credo che la verità vada perseguita», prosegue Fico, che auspica si arrivi presto a una «verità vera, definitiva, sostanziale per comprendere ciò che è successo al nostro ricercatore, che è stato sequestrato torturato e ucciso».«Lo dobbiamo a lui - aggiunge -, ai genitori di Giulio e a noi stessi. Su questa lotta non mi fermerò mai nella ricerca della verità. Tutte le istituzioni - conclude - sono allineate in questa ricerca».