Trovata la campana rubata 47 anni fa: riconsegnata alla parrocchia di San Quirino

UDINE - Restituita alla Parrocchia di San Quirino di Udine la campana bronzea rubata da ignoti nel 1975. Nella serata di sabato 17 dicembre, durante la Santa Messa delle 18.00, i Carabinieri del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Udine hanno riconsegnato il manufatto al parroco, Don Claudio Como. Presenti il Comandante del Nucleo TPC di Udine, Cap. Alessandro Volpini, e l’assessore alla cultura del Comune di Udine, Fabrizio Cigolot.

La campana, delle dimensioni di cm 17 di altezza e 16 di diametro e del peso di più di 3 chili, è stata trovata presso un privato di origini friulane, che l'aveva posta in vendita su canali telematici. L'indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Udine insieme al Nucleo TPC di Monza, le Stazioni Carabinieri di Latisana (UD) e Vezza d’Oglio (BS), era scaturita dall’attività di cyber-patrolling finalizzata alla ricerca di beni culturali chiesastici illecitamente commercializzati.

Inizialmente il bene culturale sequestrato aveva trovato riscontro nella “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti”, il più grande database al mondo di opere d’arte rubate gestito dal Comando TPC, dove il furto dell’epoca risultava censito attraverso i documenti che descrivevano dettagliatamente il manufatto, un oggetto di piccole dimensioni e con molteplici decorazioni. Avviata così una serie di accertamenti, è stato possibile riconoscere in quel manufatto quello trafugato nel 1975. Il prosieguo delle indagini ha permesso poi di accertare che l’attuale possessore avesse acquistato il bene in assoluta buona fede da un esercente di settore residente in provincia di Sondrio sul conto del quale sono ancora in corso indagini da parte di quella Procura della Repubblica.