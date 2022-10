Ritorno di fiamme mentre brucia sterpaglie, donna in ospedale con ferite serie

BERTIOLO - Una donna di poco meno di 40 anni di età è rimasta ferita seriamente nel tardo pomeriggio di oggi, 17 luglio 2022, a seguito di un ritorno di fiamma per cui ha riportato ustioni al volto e agli avambracci. La chiamata di aiuto è giunta da una abitazione del paese del Medio Friuli. Tempestivo e immediato l'intervento dei sanitari inviati dagli infermieri della centrale Sores Struttura operativa regionale emergenza sanitaria Fvg che anno hanno attivato una ambulanza proveniente da Palmanova e una automedica da Udine. Giunti sul posto, nelle pertinenze di una abitazione, le equipe sanitarie hanno immediatamente soccorso la donna che, per cause in corso di accertamento, e comunque in maniera accidentale, era rimasta ferita alla parte alta del corpo a seguito di un ritorno di fiamma, per aver utilizzato della sostanza infiammabile, presumibilmente benzina, per incendiare alcune sterpaglie/rovi. È stata trasportata in ospedale in serie condizioni.