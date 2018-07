Pronti per tagliare l'erba come una volta? C'è il ritorno dei falciatori

di Paola Treppo

STREGNA (Udine) - Pronti per, come una volta? C'è il. Dove? In una località tra le più belle delle, e forse meno conosciute: i, dove la natura è rimasta incontaminata e ci si può immergere in un ambiente da favola, in completo relax.Qui, nel comune di, questo fine settimana, sabato 14 e domenica 15 luglio, la comunità locale si ritrova per falciare a mano i prati, quelli della Kamenica, come un tempo, e per fare il covone di fieno, la meda, o kopà, e accoglie i turisti. La festa richiama persone di tutte le età: dai nonni, armati di falce e rastrello, ai bambini, che si divertono a saltare sui covoni e a fare una passeggiata a dorso degli asini.L'evento è aperto a tutti: sabato ci si incontraper iniziare a falciare e alle 8.30 si fa colazione. Alle 11, chi non è capace di tagliare l'erba a mano può imparare dagli esperti. Domenica si comincia alle 10 e si fa pausa alle 12.30 con ildei falciatori. Si riprende il lavoro alle 14 con lo sfalcio si costruisce i covoni di fieno. Alle 20 si fa festa con lo spettacolo teatrale Parfumul Strazilor con Sandra Margini e Stefano Marzanni, del Festival delle Valli del Natisone con l'associazione Puppet Fvg e Cta Gorizia. In caso di pioggia si rinvia tutto al 28 e 29 luglio.Per la rivitalizzazione sostenibile del sistema turistico e produttivo di questa zona, infine, il 21 luglio, a Stregna, sarà presentato il"I prati di Tribil", in collaborazione con l'Università di Udine e SentieriNatura. Info www.nediskedoline.it. Foto di Amerigo Dorbolò.