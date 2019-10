​Rissa fra tre minorenni nel centro di accoglienza per minori stranieri

UDINE - Tre minorenni, due ragazzi di 17 anni cittadini pachistani e un coetaneo cittadino kosovaro, ospiti di una struttura di accoglienza per minori stranieri non accompagnati di Udine, sono stati denunciati dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile a seguito di una rissa scoppiata per futili motivi.



I militari dell'Arma sono intervenuti ieri mattina nella struttura dopo la segnalazione di una rissa che inizialmente aveva coinvolto una ventina di ospiti. All'arrivo dei Carabinieri diversi di loro si erano però già allontanati. Indagini sono in corso per ricostruire l'accaduto. Il giovane kosovaro ha avuto bisogno di ricorrere alle cure dei sanitari per escoriazioni giudicate guaribili in sette giorni.

