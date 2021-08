​Rissa a colpi di bottiglie nell'autostazione di Udine

UDINE - Rissa a colpi di bottiglie all'Autostazione di Udine nel pomeriggio di lunedì. Verso le 16 e 45 il personale della Squadra volante della Questura è intervenuto all'ingresso da viale Leopardi, dove era stata segnalata una lite tra due cittadini stranieri, uno dei quali ferito.

Il personale ha raggiunto il luogo segnalato e rintracciato le due persone coinvolte, identificando un uomo sanguinante e, a breve distanza, un altro soggetto, di nazionalità pakistana, che presentava che presentava evidenti segni di una colluttazione: gli accertamenti hanno permesso di individuare la responsabilità dello straniero che con una bottiglia di vetro infranta aveva colpito l'aggredito. L'uomo, condotto in Questura, è stato arrestato per lesioni aggravate, mentre l'ufficio Immigrazione sta valutando la posizione di soggiorno per l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.



L'INCIDENTE

Incidente stradale ieri mattina invece a Carlino, all'incrocio tra le provinciali 3 e 124. Un'auto, una Volkswagen Polo, ha urtato una ciclista poco prima delle 9. La donna, sessantasei anni, è stata sbalzata sull'asfalto ed è rimasta ferita in modo serio. È stata raggiunta dal personale del 118 arrivato anche con l'elicottero ed è poi stata accompagnata all'ospedale triestino di Cattinara. Stando ai primi accertamenti medici, la paziente, nonostante i diversi traumi subiti, non è in pericolo di vita. Rilievi a cura dei carabinieri di Latisana.



LUTTO

Un uomo di 65 anni, originario di Majano, è morto invece nel pomeriggio mentre stava nuotando davanti alla spiaggia del Banco d'Orio nella laguna di Grado. La vittima è Pier Paolo Morello: a colpirlo è stato un malore fatale. L'allarme l'hanno dato altri bagnanti che hanno visto l'uomo immobile dopo poco tempo che era entrato in acqua. Sul posto i sanitari del 118, i vigili del fuoco e la Capitaneria di porto.