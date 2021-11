Snaidero, 100 anni fa nasceva il fondatore Rino, pioniere dell'industria friulana

UDINE - Ricorrono domenica 21 novembre i 100 anni dalla nascita di Rino Snaidero, fondatore dell'omonima azienda e Cavaliere del lavoro. Pioniere dell'industrialismo friulano, Snaidero nel 1946 decide di raccogliere la sfida dei tempi creando il suo primo laboratorio artigiano e impiegando 16 persone per produrre mobili per radio, per bar, camere da letto e serramenti. Una bottega di falegnameria che nel 1959 si trasforma in fabbrica - ricorda l'azienda in una nota - e nasce la Rino Snaidero &C. che avvia la produzione industriale di cucine modulari che rivoluzionano lo spazio cucina. Con l'avvio della produzione in serie, Rino Snaidero con i primi risparmi acquista il terreno in Viale Rino Snaidero a Majano dove tutt'oggi ha sede il quartier generale del Gruppo. Negli anni settanta la Rino Snaidero si consolida, mentre gli anni successivi sono incentrati nella crescita globale del Gruppo, nello sviluppo della tecnologica domotica, nella ricerca di materiali e finiture innovative e nella progettazione di cucine di qualità e design. Oggi Snaidero, giunta al suo 75/o anniversario di attività, è presente in 86 paesi con 800 punti vendita.