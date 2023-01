Il Rifugio fratelli De Gasperi è in cerca un nuovo gestore: candidature entro il 19 febbraio

TOLMEZZO - Il Rifugio fratelli De Gasperi cerca un nuovo gestore. Per chi volesse esplorare le splendide Dolomiti Pesarine e iniziare un'attività lavorativa tra le alte cime, ora avrà l'occasione di farlo. Il Club Alpino Italiano di Tolmezzo, proprietario della struttura, ha annunciato che dalla prossima stagione 2023 il rifugio situato in Val Pesarina, in località Clap Grande, a quota 1767 metri, sarà disponibile per l'affidamento di una nuova gestione. Tempo fino al 19 febbraio per manifestare il proprio interesse alla conduzione della struttura.

La durata della concessione è fissata in sei anni dalla data di stipula del contratto d’affitto, per il periodo 2023 – 2029, rinnovabile per altri 6 anni in assenza di disdetta da una delle due parti.

Negli ultimi anni il Rifugio è stato interessato da una serie di interventi per oltre 150 mila euro, grazie ai quali è stato possibile migliorare l'efficientamento energetico e l'edificio stesso. Sono infatti stati sostituiti i serramenti, rifatta la copertura, rinnovato il sistema di approvvigionamento dell’acqua (con nuove condutture, pompe e anche un potabilizzatore). Senza dimenticare la continua manutenzione della sentieristica di accesso, la riapertura del percorso attrezzato “Corbellini” e la sistemazione della palestra di roccia e delle numerose vie di arrampicata sulle pareti circostanti. Storica meta dei corsi estivi della "Scuola Carnica di Alpinismo e Scialpinismo Cirillo Floreanini" del Cai di Tolmezzo, il Rifugio è resta il principale punto di riferimento per tutti gli escursionisti ed appassionati di montagna, desiderosi di andare alla scoperta delle splendide e incontaminate Dolomiti Pesarine.