Gestione illecita di rifiuti plastici, imprenditore denunciato

MANZANO - Un imprenditore di Manzano (Udine) è stato denunciato per gestione illecita di rifiuti plastici nell'ambito dei controlli disposti dal Comando Carabinieri per la Tutela Ambientale. Il valore stimato dei rifiuti sequestrati ammonta a circa 100 mila euro.

I militari dell'Arma del Nucleo Operativo Ecologico di Udine, coadiuvati da personale dell'Arpa Fvg, nel corso di un'ispezione finalizzata al monitoraggio delle attività impegnate nel ciclo dei rifiuti hanno infatti rinvenuto e sequestrato un notevole quantitativo di rifiuti non pericolosi, in prevalenza di natura plastica, depositati all'interno e nelle adiacenze di un capannone, in circa 1.300 grandi sacchi, da oltre un metro cubo l'uno, per un quantitativo totale di circa 2.000 tonnellate.

