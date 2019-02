Rifiuti urbani, nella raccolta differenziata c'è il "buco nero" della plastica

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE - Bene per quanto riguarda la carta, assai meno per quanto riguarda la plastica. Se la raccolta differenziata sul territorio del Comune di Udine raggiunge infatti il 67per cento, non si tratta sempre di una differenziata corretta: un problema che influisce sui costi perché riduce il valore dei materiali destinati al recupero, diminuendo quindi gli introiti della Net. Così, se la situazione è quasi perfetta relativamente a carta e cartone (a Udine ne vengono raccolte circa 5200 tonnellate l'anno, 52 chili per abitante), il vero nodo della questione è rappresentato dalla plastica, di cui il capoluogo friulano produce circa 2.600 tonnellate l'anno.«La raccolta della carta è pura al 98% - spiega Massimo Fuccaro, il direttore generale della partecipata che gestisce la raccolta dei rifiuti per circa 670mila cittadini di 90 Comuni friulani -; per quanto riguarda l'organico si scende invece al 90. Il grosso problema, però, sono gli imballaggi di plastica: in questi anni, gli scarti sono aumentati dal 15 al 35%».