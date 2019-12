Cumuli di rifiuti abbandonati, denunciato imprenditore del settore plastica

FAGAGNA - Denunciato per abbandono di rifiuti un imprenditore di Fagagna, legale rappresentante di una ditta che si occupa della stampa di packaging in materiale plastico, dai Carabinieri nell'ambito dei controlli ambientali.



I militari del Nucleo Operativo Ecologico di Udine hanno appurato il mancato rispetto da parte dell’azienda delle prescrizioni contenute nell’A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) trovando numerosi cumuli di rifiuti pericolosi e non, adiacenti al materiale lavorato, su area non autorizzata e privi di idonea cartellonistica, di fatto realizzando un abbandono incontrollato di rifiuti sul suolo.



E' stata emessa dall'amministrazione comunale di Fagagna ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi nei confronti dell'azienda.