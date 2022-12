Graziano Tilatti riconfermato alla guida di Confartigianato Friuli Venezia Giulia

UDINE - Graziano Tilatti, presidente uscente di Confartigianato-Imprese Fvg, è stato riconfermato alla guida dell'associazione dall'assemblea elettiva riunitasi oggi, che gli ha rinnovato il mandato all'unanimità. Confermato nel ruolo di vicepresidente vicario il pordenonese Silvano Pascolo, che assume anche la delega alla bilateralità, e designato vicepresidente aggiunto il triestino Lino Calcina. Segretario regionale della federazione datoriale è stato nominato Enrico Eva. Il nuovo vertice regionale eletto dal Consiglio generale di Confartigianato-Imprese Fvg rappresenta un'articolazione associativa ramificata sul territorio, con 39 sedi e 270 dipendenti e oltre 10.000 imprese associate.

«Sono grato agli artigiani associati del Fvg per la fiducia che mi hanno confermato - ha commentato Tilatti - e l'unitarietà espressa in questa occasione è la chiara conferma della volontà programmatica che proseguirà in questo mandato: lavorare per una gestione unitaria del sistema Confartigianato Fvg, sempre più solido e capace di rispondere alle sfide presenti e future». Rispetto alle priorità operative, Tilatti ha posto l'accento sul tema «affrontare la sfida energetica con azioni volte a rendere energeticamente indipendenti le nostre imprese», e si è impegnato a un «confronto costante con i vertici della Regione e con il Governo, perché il cuneo fiscale sulle imprese deve essere rivisto».