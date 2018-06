Morti dilaniati dall’esplosione: a 46 anni il ricordo dei tre carabinieri

di Paola Treppo

SAGRADO (Gorizia) - Commemorato il 46° anniversario dellain cui persero la vita in unil brigadiere, il carabinieree il carabiniere. La cerimonia si è tenuta ieri, giovedì 31 maggio, in località Peteano, nel comune di Sagrado, alla presenza del comandante interregionale Carabinieri Vittorio Veneto di Padova, generale di corpo d’armata, del prefetto di Gorizia Massimo Marchisello, del generale di brigata, comandante della Legione Carabinieri Fvg con sede in Udine, delle massime autorità regionali e provinciali militari, civili e religiose, e dei parenti delle vittime.Dopo la resa degli onori ai Caduti, è stata deposta una corona d’alloro da parte del comandante interregionale, accompagnato dal prefetto di Gorizia e dall’ispettore regionale Fvg dell’Associazione nazionale carabinieri, generale di corpo d’armata Michele Cristoforo Ladislao, e da parte del sindaco del Comune di Sagrado, Marco Vittori, del sindaco di Gradisca d’Isonzo, rappresentato dall’assessore David Cernic, e dal sindaco del Comune di Savogna d’Isonzo, Alenka Florenin.A seguire, il cappellano militare della Legione Carabinieri Fvg, don Albino D'Ordlando ha impartito la benedizione, mentre il sindaco diha ringraziato l’Arma per il suo servizio. Il comandante interregionale ha ricordato l’attentato e ha esaltato le figure dei caduti. Ha ribadito la vicinanza dell’Arma ai loro parenti e ha ricordato di trasmettere queste memorie ai più giovani.Nello schieramento, oltre a un picchetto d’onore del 13° Reggimento Carabinieri Fvg di Gorizia e a una rappresentanza dell’Arma in servizio e dell’Associazione nazionale carabinieri, hanno preso posto i Gonfaloni dei Comuni di Gradisca d’Isonzo e Sagrado, il coro della Sezione di Trieste dell’Associazione nazionale carabinieri e una rappresentanza della scuola media statale di