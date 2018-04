L'auto vicino alla diga, lui scomparso. Corsa contro il tempo per trovarlo

di Paola Treppo

RIGOLATO e TRIESTE - Corsa contro il tempo per salvare un uomo di 41 anni residente a Trieste, Marco Durigon , di cui si sono perse le tracce mercoledì 11 aprile. L'uomo,, dove si occupa di telecomunicazione, ha raggiunto il lago dicon la sua auto, una Ford Focus bianca che è stata trovata dalla guardia forestale a poca distanza dalla diga.L'uomo aveva raggiunto nei giorni scorsi i parenti a, un piccolo comune della Carnia; sono stati loro a dare l'allarme non vedendolo rientrare e non riuscendo più a mettersi in contatto con lui. Le ricerche nell'area dell'invaso sono iniziate ieri, giovedì 12 aprile, anche con l'impiego di gommoni calati nello specchio d'acqua e sono state sospese con l'arrivo del buio.si sono immersi per una prima ricerca. Il maltempo non facilita l'intervento; ieri, infatti, pioveva molto e anche oggi le condizioni meteo non sono buone. Questa mattina alle 7 le ricerche sono riprese. A cercare Marco Durigon, che potrebbe esserenell'invaso come avere avuto un incidente nei boschi, sono i militari del Sagf della Guardia di finanza di Tolmezzo, i vigili del fuoco e i volontari del Cnsas di Forni di Sopra. Sul posto anche treper un totale di quindici tecnici del soccorso. Le perlustrazioni di ieri hanno interessato il tratto a valle dellasul fondo del solco vallivo, circa 50 metri di dislivello sotto l'automobile trovata parcheggiata.