Esce di casa in bici e sparisce: ritrovato sull'argine del Tagliamento, sta bene

di Paola Treppo

LATISANA (Udine) - Trovato nel tardo pomeriggio l'anziano disperso ieri a Latisana (Udine): sta bene ma è stato portato per precauzione in ospedale dall'equipe medica. Lo ha notato un uomo che stava facendo una passeggiata sullintorno alle 16.15. L'83enne Luigi ha passato la notte all'addiaccio coprendosi con vegetazione e sterpaglie. Era arrivato con la bici nel vicino comune di Ronchis dove poi ha perso l'orientamento.Era scattato un maxi spiegamento di forze per cercarlo: non dava più notizie dal primo pomeriggio di ieri, domenica 14 gennaio., un pensionato di 83 anni, come faceva sempre, è uscito da casa indopo pranzo, intorno alle 15, per fare un giro in paese. Quando è calato il buio non è rientrato, i familiari hanno dato l'allarme e si è messa in moto la macchina dei soccorsi.