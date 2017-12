Scomparso dalla vigilia di Natale: è lotta contro il tempo per salvarlo

di Paola Treppo

SAN DANIELE e FORNI DI SOTTO (Udine) - Sono in corso dalla vigilia di Natale, prima nella sola zona collinare e poi in tutto l'Alto Friuli e in Carnia in particolare, ledi L.D.L., un uomo di 61 anni originario del piccolo paese dima residente di recente, da circa un anno, adel Friuli, dove vive da solo. Non ha parenti stretti perché la moglie è morta molti anni fa e il figlio è deceduto di recente.Sono stati amici e altri familiari a mobilitarsi sui social network, in particolare su, chiedendo aiuto. Una parente ha poi denunciato ufficialmente ladell'uomo ai carabinieri ed è stato attivato il piano di ricerca provinciale. Sabato 23 dicembre, in serata, il suoera spento e aveva agganciato per l'ultima volta una cella aIn quella stessa giornata risulta abbia raggiunto un concessionario di auto nella zona industriale di Tolmezzo dove ha lasciato la sua vettura. Si tratta di una; l'auto era aperta e all'interno è stato trovato un biglietto inquietante. La sua presenza nel capoluogo carnico è stata confermata anche dalla visione delle immagini della video sorveglianza.Lo hanno cercato senza sosta dal 23 dicembre e fino a ieri sera tardi, i carabinieri, i vigili del fuoco e i volontari del soccorso alpino, oltre ai suoi amici. Sono scesi in campo anche unità cinofile e l'elicottero. Oggi, mercoledì 27 dicembre, a causa del maltempo, le ricerche sono statema prosegue l'attività investigativa dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo che stanno sentendo diverse persone e vagliando idel suo cellulare, che risulta spento da giorni, ormai.