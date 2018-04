Scomparso da 5 giorni: si cerca sul fondo del lago con le telecamere

di Paola Treppo

RIGOLATO e TRIESTE - Quinto giorno ditra il comune di Ampezzo e quello dinel tentativo di trovare l'uomo scomparso di Trieste originario di Rigolato, Marco Durigon , 41 anni, la cui auto è stata notata dalla Guardia forestale mercoledì scorso sulla strada che costeggia la riva destra del lago di Sauris. Da allora di lui non si hanno più notizie. Si teme il peggio.Ieri, domenica 15 aprile, tra le 7 del mattino e le 5 del pomeriggio, i tecnici del soccorso alpino del Cnsas di Forni di Sopra hanno perlustrato più volte tutta l'area nei dintorni dele con ricerche sistematiche, garantendo una ventina di uomini operativi provenienti anche da altre stazioni della regione. Il raggio d'azione è stato allargato anche a oltre un giorno di cammino.Tutti i possibili, ladel Torrente Vinadia e inelle vicinanze sono stati controllati e battuti anche con l'impiego dell'elicottero della Protezione civile del Friuli Venezia Giulia che ha sorvolato la zona per due giorni. I familiari dell'uomo sono stati sempre presenti sul posto. Le ricerche sono coordinate a livello tattico e tecnico dai vigili del fuoco e dai militari del Sagf della Guardia di finanza di Tolmezzo.Contestualmente le squadre speciali Speleo alpino fluviali dei Vigili del fuoco di Trieste hanno fatto alcune immersioni nel lago. Nei prossimi giorni queste perlustrazioni continueranno da parte dei pompieridi Venezia con l'utilizzo di unache, calata fino al fondo dell', rileva eventuali presenze. Il Cnsas attende sviluppi o altre segnalazioni per proseguire le ricerche.