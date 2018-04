Marco non si trova: sorvolati con l'elicottero l'intero lago e il torrente

di Paola Treppo

RIGOLATO e TRIESTE - Terzo giorno di ricerche nel lago di Sauris dove si teme che il 41enne Marco Durigon possa essere caduto . Isono al lavoro del primo pomeriggio di giovedì 12 aprile, dopo che la sua auto è stata trovata dalla guardia forestale; la vettura era posteggiata sulla strada che costeggia la riva destra dell'invaso artificiale.Residente a, Durigon aveva raggiunto la casa della famiglia dei genitori a, un piccolo paese della Carnia. Sono stati loro a dare l'allarme non vedendolo rientrare a casa ed è stato attivato il piano provinciale delle ricerche. Fino a oggi nessuna traccia del 41enne che opera alle dipendenze della Regione Friuli Venezia Giulia nel settore delle telecomunicazioni.​Lo cercano i vigili del fuoco di Udine, di Tarvisio e di Tolmezzo, i militari del Sagf della Guardia di finanza di Tolmezzo, i volontari del soccorso alpino del Cnsas con il supporto delle unità cinofile. Nella giornata di ieri è stato impiegato anche l'della Protezione civile Fvg, con a bordo un tecnico del Sagf e uno del Cnsas.Il velivolo ha sorvolato tutte le rive del lago, pezzo per pezzo, eseguendo una ricognizione di dettaglio della zona del versante sinistro e destro dell'invaso. Poi l'elicottero ha sorvolato tutto ilfino al primo ponte verso la valle; nessuna traccia. I sub si sono immersi nel lago senza trovare nulla; l'immersione non è stata semplice perché l'acqua era torbida a causa delle piogge.​Marco Durigon potrebbe non essere caduto nell'invaso ma avere avuto un incidente mentre faceva una escursione nei; è un sportivo, un ottimo, un rocciatore, è in grado di camminare anche in luoghi impervi per chilometri; conosce bene questa zona della montagna. Potrebbe essere ovunque.Per questo oggi si procede con una ricerca cosiddetta a rastrello nella fascia più alta di Sauris: si parte dal punto in cui è stata trovata la macchina e si arriva, passo passo, in verticale, fino al limite della neve, a quota 1200. Poi i soccorritori raggiungeranno l'area degli, sopra l'abitato di Sauris di Sopra. Marco potrebbe anche aver raggiunto un riparo dopo essersi sentito male.