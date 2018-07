Elisea dispersa: ricerche a tappeto Disperato appello della figlia

di Paola Treppo

++ IN AGGIORNAMENTO ++

POZZUOLO DEL FRIULI (Udine) - Ore di apprensione alle porte di Udine, nel comune di, nella zona dele area Lumignacco, verso: si cerca dal primo pomeriggio. A dare l'allarme è stata la figlia, nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 luglio. La donna è in buona forma fisica, ha 66 anni ed è una ottima camminatrice. Viene escluso completamente l'allontanamento volontario. La figlia sta partecipando alle ricerche e chiede la massima collaborazione per rintracciare la mamma.Sul posto sono giunti subito diversi mezzi dei vigili del fuoco del Comando di Udine, l'elicottero dei pompieri in arrivo da Venezia per un, i volontari della Protezione civile e la polizia municipale; è stato attivato un centro operativo di ricerca avanzato. Si batte la zona della campagna, due canali e una piccolavicino a Pavia di Udine.