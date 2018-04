di Paola Treppo

GORIZIA - Sono in corso da ieri sera le ricerche di un uomo di 64 anni nato e residente a. L'allarme è scattato nella prima serata di ieri, venerdì 27 aprile, quando sulsulsono stati rinvenuti alcuni suoi effetti personali: uncon dentro i documenti e un paio diA quel punto è stato fatto un primo controllo a casa e l'uomo non era nella sua abitazione, né era stato viste nelle ultime ore dalle persone che lo conoscono. Per questo è scattato il piano provinciale didelle persone scomparse coordinato dalla Prefettura. Sono scesi in campo i carabinieri, la polizia di Stato, la protezione civile, il soccorso speleologico e i pompieri, anche con un elicottero dei vigili del fuoco proveniente daper un sorvolo dell'area della città delle immediate aree periferiche. Si cerca anche nel Parco Piuma.