Scompare lungo il sentiero di montagna: ricerche a tappeto con l'elicottero

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VAL RESIA (Udine) - Lotta contro il tempo per trovare undi circa 60 anni che si è smarrito in, lungo il sentiero Cai 642 tra Coritis eA dare l'allarme, intorno alle 15 di oggi, domenica 24 giugno, è statodell'escursionista che stava camminando lungo il sentiero davanti a lui, a circa, quando si è girato e non lo ha più visto.Lo stanno cercando i vigili del fuoco di Tarvisio e di Tolmezzo, con le unità Saf. Sul posto anche i militari deldella Guardia di finanza. Sono in corso anche dei sorvoli con l'elicottero dei pompieri di