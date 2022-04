UDINE - Una banale ricarica telefonica fatta online con lo smartphone, durante una vacanza in Sardegna, si è trasformata in un incubo per una donna udinese. Durante l'operazione un hacker si è inserito nel suo conto corrente e, mentre lei ricaricava il telefonino, lui le ha prosciugato 35mila euro. La truffa informatica risale alla scorsa estate. La donna ha subito ricevuto un messaggio che le comunicava l'operazione e ha contattato la banca per bloccare il conto. Vacanza rovinata, conto inaccessibile, rientro anticipato a Udine e denuncia ai carabinieri.



Recuperare la somma non è stato facile. «La vittima - spiega Edi Sanson, presidente dell'associazione I nostri diritti con sede in via Manin a Udine - si è rivolta a noi. L'associazione si era immediatamente attivata assistendo la vittima che in quel momento si trovava in vacanza lontano da Udine e nell'impossibilità di operare sul proprio conto corrente bloccato a seguito del furto dei dati e del denaro. I nostri esperti hanno presentato una particolareggiata denuncia operando quelle prime verifiche che hanno permesso l'individuazione dei responsabili del reato». L'azione legale non ha risparmiato l'istituto di credito, in quanto sono state rilevate delle criticità nel sistema di sicurezza e della tutela dei dati informatici della correntista. È stato un iter complesso.



Al termine di un complesso iter che ha coinvolto, anche per i vari aspetti che potevano assumere carattere civilistico, gli avvocati Piergiorgio Bertoli, Barbara Bevilacqua, Antonella Fiaschi e Carlotta Rojatti. Non è stato necessario avviare una causa perché recentemente la questione è stata definita con una transazione. La banca ha riconosciuto un adeguato risarcimento alla correntista, che ha potuto recuperare una buona parte della somma che le era stata sottratta durante la ricarica del telefonino.