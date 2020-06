L'Austria apre venerdì a sette paesi europei ma tiene chiuso il confine con l'Italia

L' Austria tiene chiuso il confine con l'Italia e non non riaprirà per il momento. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Alexander Schallenberg. «Apriamo venerdì 5 giugno verso 7 Paesi confinanti e non ci saranno più controlli, come prima

dell'emergenza coronavirus. I dati non lo consentono invece con l'Italia, ma intendiamo farlo il prima possibile», ha detto il ministro in conferenza stampa. «Non è una decisione contro l'Italia», ha sottolineato Schallenberg - Mi dispiace, nulla contro l'Italia, è un nostro caro vicino Paese amico, apriremo il prima possibile e nel pomeriggio avrò ancora un contatto con il collega Di Maio»

Il governo austriaco la settimana prossima effettuerà una nuova valutazione in merito a una possibile apertura verso l'Italia, ha annunciato Schallenberg. «Vediamo - ha aggiunto - che la situazione in Italia è molto migliorata e che alcune regioni, come l'Alto Adige, hanno buoni dati Covid». Vienna valuterà perciò «seriamente» la proposta di Bolzano e del Friuli Venezia Giulia di consentire viaggi in alcune Regioni italiane.

«L'obiettivo resta l'apertura verso l'Italia, appena i dati lo consentiranno», ha concluso il ministro.

