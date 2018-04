Ritrovati i colori originali del coro ligneo del Tempietto Longobardo

di Paola Treppo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CIVIDALE DEL FRIULI (Udine) - Cantiere aperto neldiper ildegli stalli trecenteschi delil cui ultimo intervento conservativo risale a oltre un secolo fa. La complessa operazione del beneha previsto l'allestimento del cantiere in un luogo vicino al Tempietto, messo a disposizione dall’amministrazione comunale per tutta la durata dell’intervento: la Chiesa di San Giovanni, situata, come il Tempietto, nel complesso monastico di Santa Maria in Valle.​La parte più delicata dell’intervento è stato lodella volta trabeata a carena e delle singole sezioni degli scanni. Gli stalli, infatti, dalla loro costruzione e collocazione, non avevano mai abbandonato il Tempietto. L'operazione ha permesso il ritrovamento dei colori superstiti negli intagli.Con lo spostamento nel cantiere laboratorio è iniziato il minuzioso lavoro di restauro, pulitura e risanamento del legno, realizzato a mano, centimetro dopo centimetro, sostenuto dall’impiego di strumentazioni e tecnologie, come il rilievo geometrico laser in 3D, che permettono di orientare la metodologia di restauro applicata dai restauratori.Il Progetto di restauro è stato interamente finanziato dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze. I fondi sono stati assegnati al segretariato regionale del Fvg che, tramite della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio Fvg, ha progettato l'intervento. La direzione dei lavori è affidata a Elisabetta Francescutti, funzionario storico dell’arte della Soprintendenza; le funzioni di direttore tecnico sono svolte invece dal restauratore Angelo Pizzolongo del Polo museale Fvg.