Il post sessista dell'ex sindaco di sinistra: «Lasciamo la Meloni in Libia come contropartita»

REMANZACCO - «Lasciare Giorgia Meloni in Libia come contropartita, insieme a Di Maio e Salvini, per "impiegarla" sul porto come «risorsa» dei marinai per i tanti «lavori» portuali. È questa l'orrenda e odiosa frase sessista che ha scritto su Facebook Dario Angeli, ex sindaco di Remanzacco ed ora consigliere comunale per una lista civica di sinistra con delega ai rapporti con le istituzioni. Un atto inqualificabile e di una volgarità inaudita che qualifica la persona che l'ha scritta, il quale a queste pessime caratteristiche unisce una pavidità senza limiti visto che poi ha cancellato il post. Questo però non è servito a nulla, confermando per l'ennesima volta che sul tema dei diritti e del rispetto delle donne la sinistra non ha nulla da insegnare e insegnarci».

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato, Luca Ciriani, mostrando una foto del post poi cancellato. «A Giorgia Meloni esprimo la mia solidarietà e di tutta Fratelli d'Italia del Friuli Venezia Giulia, offesi da un esponente politico a cui mi auguro che adesso il sindaco ritiri immediatamente la delega. E mi chiedo se stavolta i soliti indignati in servizio permanente, sempre pronti a fare lezioni di morale quando si tratta di attaccare la Destra, faranno sentire la loro voce», conclude.

