Il cellulare squilla mentre lui è nella cabina elettorale: denunciato

di Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

REMANZACCO (UDINE) - Con loentra nella: nei guai un elettore di Remanzacco. Fatale per l'uomo la classica telefonata giunta nel momento meno opportuno che lo ha incastrato. I Carabinieri della locale Stazione hanno cosìl'uomo con l'accusa di “Introduzione di telefono cellulare all’interno della cabina elettorale”.I militari in servizio di Ordine pubblico in occasione delle consultazioni europee ed amministrative hanno accertato che ieri sera l’uomo aveva portato all’interno della cabina elettorale per le operazioni di voto il proprio telefono cellulare. Quando il friulano è entrato nella cabina, lo smartphone si è messo a squillare. A quel punto il presidente di sezione si è insospettito e ha chiesto l'intervento dei carabinieri. Scoperto con lo smartphone, per l'uomo è scattata la denuncia. Non è ancora chiaro chi fosse dall'altro capo del telefono.