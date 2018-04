Cosa c'era sotto zona industriale? Ville, terme romane e l'antica nave

di Paola Treppo

AQUILEIA e MONFALCONE - Non sempre è visibile al pubblico la sala che ad, nel Museo archeologico nazionale, conserva i resti di unavenuti alla luce nel 1972 nell’area. Il relitto racconta di un paesaggio lagunare perduto, vicino alle foci del fiume, in passato punteggiato da ville con porticcioli e approdi; è anche una importante testimonianza delle antiche tecniche di costruzione navale. Risale al Medio Impero.Prendendo spunto da questa scoperta, l’archeologa Valentina Degrassi racconterà la storia dele, attraverso fonti letterarie, cartografia storica e dati archeologici, ricostruirà un antico e affascinante paesaggio, oggi completamente cancellato dalla zona industriale di Monfalcone. L'appuntamento è per sabato 21 aprile, alle 17, nei locali della Vecchia Pescheria di Marano Lagunare.In quella occasione ci sarà anche Gilberto Penzo, esperto di costruzione navale, che proporrà una carrellata attraverso i secoli sulla carpenteria e architettura navale nell'Alto Adriatico, dai fabri navales romani aglisqueraroli contemporanei, dalla costruzione a guscio a quella a scheletro. L'evento è organizzato dal Comune in collaborazione con l’Associazione culturale Lacus Timavi di Monfalcone.​L'imbarcazione è stata rinvenuta durante i lavori di scavo di unaa Monfalcone del 1972. La villa si trova nella stessa isola già nota per la presenza di terme, sempre romane; la citava Plinio il Vecchio come "piccola isola con risorgive di acqua calda". L'imbarcazione non aveva carico ed è conservata per la parte inferiore dello scafo, che è completa; misura quasi 11 metri per 3,80. I 33 madieri sono in noce; il fasciame in abete.​Il recupero è stato fatto nel 1974: il fasciame fu sostenuto con lamiere metalliche e il peso della barca fatto gravare su putrelle metalliche. Il tutto fu sollevato con una autogru, depositato su un carrello articolato e trasportato ad Aquileia dove era stata predisposta intanto unaper la sua temporanea. L'imbarcazione resterà immersa in acqua per oltre 7 anni e, con un particolare trattamento di restauro con sostanze conservanti, sarà poi esposta al pubblico.