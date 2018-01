â€‹Regeni, la prof all'angolo. Perquisiti casa e ufficio

di Sara Menafra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Una versione dei fatti in cui ilnon ha mai fatto obiezioni né sul tema scelto per la sua ricerca, né sulla persona che gli è stata affiancata mentre era al Cairo. Una storia - però - che non coincide affatto con quella raccontata dalladi Giulio e che non trova riscontro nelleche lui stesso scambiava con amici e colleghi di studi. È statoa convincere il pm di Roma, Sergio Colaiocco, della necessità di farla perquisire, acquisendo tutti i documenti informatici, computer e pen-drive che contenessero traccia degli scambi di conversazioni in qualche modo collegate all'attività di Regeni. Dopo le resistenze dei mesi scorsi, l'università di Cambridge ha messo a disposizione tutto quanto è salvato nei server del dipartimento, dunque la quantità di materiale sequestrato è potenzialmente molto consistente.Sono molte le dichiarazioni della Abdelraman a non aver convinto gli investigatori. A cominciare da quella sul titolo della tesi di dottorato: «L'argomento della ricerca da realizzare al Cairo da Giulio fu una sua scelta libera», ha detto la docente. Una dichiarazione che si incastra male con gli sfoghi raccolti dalla madre del giovane, anche via Skype (e quindi rimasti registrati). Agli investigatori italiani che lavorano in cooperazione con le autorità inglesi, mettendo a frutto la nuova formula di rogatoria rafforzata dell'ordine di investigazione europeo, interessa ricostruire la trama di tutte le conversazioni che la docente ha avuto a proposito del lavoro assegnato a Regeni. E, soprattutto, capire cosa abbia detto alla collega Rabab el Mahdi dell'American University del Cairo, docente e attivista molto nota tra gli oppositori di al Sisi che ha affiancato il giovane ricercatore come co-tutor, sebbene lui si fosse apertamente opposto alla scelta di una persona così politicamente esposta.