Laureati con reddito di cittadinanza: 460 posti in ballo, si presentano solo 61

di Camilla De Mori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

UDINE - Alla fiera del lavoro di sabato scorso organizzata dall'ateneo friulano, al Teatro Nuovo di Udine, era pronta per loro, con in mano una laurea e il, una corsia preferenziale durante l'ultima ora dei colloqui. In ballo,messi sul piatto da oltre settanta, anche di primissimo piano. Ci sarà stata la corsa? L'arrembaggio? Tutt'altro. Con un certo sgomento gli organizzatori (la fiera è nata da un'idea dell'Associazione dei laureati in Ingegneria gestionale dell'Università di Udine) hanno dovuto constatare che(su un totale di 5.935 beneficiari, secondo il dato al 5 novembre scorso) i, mail e con chiamata per ogni persona», grazie alla collaborazione attiva della Regione e dell'Inps, «, perché gli altri