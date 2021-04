Reddito di cittadinanza per 8mila famiglie a marzo

A marzo sono stati 8.296 i nuclei familiari che in Friuli Venezia Giulia hanno percepito il reddito o la pensione di cittadinanza, per complessive 14.5234 persone. Undicimila, poi, quelli che hanno avuto accesso al Reddito di emergenza, destinato alle famiglie in crisi per l’impatto generato del Covid. Per le prime due misure, l’importo medio dell’assegno è stato di 446,76 euro, inferiore a quello della media italiana, attestantesi sui 559 euro. Il maggior numero di beneficiari vive in provincia di Udine, seguito a brevissima distanza da quelli della provincia di Trieste. A una certa distanza, Gorizia e quindi Pordenone. Per quanto riguarda il Reddito di emergenza, ne fruiscono in Friuli Venezia Giulia altri 5.359 nuclei per quasi 11mila persone. È un supporto economico introdotto a livello nazionale l’anno scorso a favore delle famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza generata da Covid-19. In questo caso, l’importo medio è leggermente più altro, compreso tra i 500 e i 520 euro, a seconda delle tre opzioni previste di legge che danno diritto alla misura. Anche in questo caso, è la provincia di Udine, la più popolosa, ad avere i numeri più consistenti, seguita da Trieste, Pordenone e Gorizia. Delle 11mila persone interessate dal Reddito di emergenza, in regione poco più di 10mila ne hanno usufruito per cinque mesi, mentre la restante quota ne ha beneficiato per 2 mesi. I numeri sono il risultato delle rilevazioni dell’Osservatorio Reddito di cittadinanza e Reddito di emergenza dell’Inps, che evidenzia una risalita a marzo dei beneficiari delle misure di sostegno economico. Complessivamente, lo scorso mese le persone coinvolte da questi sussidi sono state 2,6 milioni, tra cui 662mila minorenni. Per quanto riguarda il Reddito di cittadinanza e la Pensione di cittadinanza, il 61% dei nuclei che ne beneficiano sono concentrati tra Campania, Sicilia, Lazio e Puglia. In Italia prevalgono i nuclei composti da una o due persone (sono il 62%), anche se il numero medio di persone per nucleo è 2,3. Le famiglie con minori sono il 34% di (cioè il 56% delle persone interessate) e le persone con disabilità rappresentano il 18% di coloro che percepiscono il reddito o la pensione. Decisamente bassa è l’età media complessiva, pari a 35,8 anni. A livello nazionale il 60% percepisce un importo inferiore a 600 euro e l’1% un importo superiore a 1.200 euro. L’86% di Reddito e Pensione di cittadinanza è erogato a cittadini italiani, il 9% a cittadini extracomunitari con permesso di soggiorno, il 4% a cittadini europei e l’1% a familiari di tutte le casistiche elencate.