Sviene dopo la salita al Rauchkofel, escursionista soccorsa al lago Volaia

FORNI AVOLTRI - Il Soccorso Alpino è intervenuto nelle vicinanze del lago di Volaia, in territorio austriaco, nel primo pomeriggio di oggi, martedì 23 giugno. Intorno alle 14 una giovane di Tolmezzo, classe 1994, è stata colta da malore dopo la discesa dalla cima del Monte Rauchkofel, E' successo durante una sosta al rifugio austriaco WolayerseeHütte.

La ragazza, che era in compagnia di due coetanei, ha perso momentaneamente i sensi. Sul posto sono arrivati a piedi quattro soccorritori, due del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione di Forni Avoltri e due della Guardia di Finanza di Tolmezzo, che hanno fornito una prima assistenza alla giovane. Appena è stato possibile l'hanno trasportata con la barella in territorio italiano, dove è stata recuperata dall'elisoccorso regionale e portata all'ospedale a Tolmezzo per ulteriori accertamenti. I soccorritori sono rientrati intorno alle 17.30 alla base. © RIPRODUZIONE RISERVATA