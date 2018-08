Rapinano il 15enne della collanina d'oro: due 19enni finiscono in cella

di Paola Treppo

UDINE - Due ragazzi di Udine di 19 anni sono stati arrestati nella serata di ieri, intorno alle 22.30, dagli agenti della squadra volante della Questura perai danni di un ragazzino minorenne, anche lui di Udine, di 15 anni, cui hanno strappato dal collo una catenina d'oro dal collo, causandogli anche delleper cui è stato poi medicato in pronto soccorso.Anche un terzo ragazzo, fratellodi uno dei 19enni, è stato denunciato a piede libero alla Procura dei Minori di Trieste con la stessa accusa. L'episodio si è verificato nella zona della stazione delle corriere, in un posteggio vicino a viale Europa Unita.La vittima si trovava in compagnia di un amico, anche lui un minorenne udinese di 15 anni, quando sono stati raggiunti dai tre aggressori che hanno iniziato a pretendere la consegna delladalla vittima. Di fronte al suo rifiuto uno dei due maggiorenni ha iniziato a minacciarlie l'altro gli ha strappato la collanina facendo cadere a terra il ciondolo, a forma di crocifisso, che portava al collo, mentre il fratello teneva fermo l'amico della vittima.Poi il trio si è allontanato. Uno dei minorenni vittime della rapina ha avvisato la mamma che, a sua volta, ha chiamato la polizia di Stato, raccontando quello che era accaduto. Le volanti hanno rintracciato poco dopo il terzetto che aveva raggiunto l'area vicino al McDonald's. La catenina è già stata recuperata e per i maggiorenni sono scattate le manette. I 19enni sono già noti alle forze dell'ordine: uno di loro aveva appena terminato di scontare una misura cautelare degli arresti domiciliari; entrambi sono stati portati ina Udine.