Aggrediscono e rapinano un militare, arrestati due afghani dopo un inseguimento

UDINE - Nella serata di ieri, martedì 16 maggio, i Carabinieri di Udine hanno arrestato in flagranza di reato due cittadini afgani rispettivamente di 25 e 26 anni, senza fissa dimora, per rapina ai danni di un militare 41enne udinese.

La pattuglia dell’Aliquota di Primo Intervento della Sezione Radiomobile, di servizio preventivo in centro di Udine, verso le ore 18.00 in via Aquileia, è stata richiamata dalle urla di un cittadino che stava chiedendo loro ausilio perchè immediatamente prima era stato minacciato, spintonato a terra e rapinato del contante che aveva nel portafogli, da due giovani.

I due rapinatori, indicati dalla persona aggredita mentre stavano ancora fuggendo a piedi dopo il reato, sono stati immediatamente rincorsi dai militari intervenuti, bloccati, trovati in possesso del denaro appena rubato (40 euro), identificati ed arrestati per rapina. La persona aggredita, che è stata spinta con violenza a terra dai due rapinatori e che accusava dolori alle braccia ed al tronco, è stata trasportata da un’autoambulanza al pronto soccorso di Udine per le medicazioni necessarie.