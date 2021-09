Botte e minacce per strappargli la catenina, arriva la polizia e arresta i tre rapinatori

UDINE - Tre persone, due cittadini pachistani di 23 e 25 anni e una cittadina ucraina di 23, residenti a Udine, sono stati arrestati dalla polizia per aver rapinato nella notte un giovane, cittadino colombiano, che avevano minacciato e bloccato al muro con una catena prima di strappargli dal collo una catenina con un anello. L'episodio si è verificato intorno all'una della scorsa notte nei pressi della stazione di Udine. Una pattuglia del Reparto prevenzione crimine di Bologna, che coadiuva quelli della Questura di Udine nei servizi di controllo del territorio, è intervenuta dopo aver sentito le urla della vittima, inseguita e percossa dai tre aggressori in piazzale D'Annunzio.

Nonostante l'intervento dei poliziotti, uno degli aggressori è riuscito comunque a colpire nuovamente il giovane con un pugno, lasciandolo cadere tramortito. Accompagnati tutti e quattro in Questura, gli agenti hanno ricostruito la rapina verificatasi poco prima. Al termine degli atti, in mattinata, i tre sono stati arrestati e condotti in carcere, uno di loro è accusato anche di resistenza. La vittima è stata medicata e giudicata guaribile in 5 giorni.