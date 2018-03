Punteruolo al collo, edicolante immobilizzato e rapinato: 2 denunce

di Paola Treppo

UDINE -in unadinella prima serata di ieri, martedì 13 marzo, in via San Rocco. Erano circa le 19 quando due uomini col volto travisato da uno scaldacollo hanno immobilizzato l'edicolante mentre stava contando i soldi guadagnati durante la giornata.Uno dei due rapinatori lo ha bloccato alle spalle puntandogli un oggetto appuntito al collo, probabilmente un. L'altro malvivente gli ha sottratto ile ha ripulito laper un totale di 320 euro. Poi i due si sono allontanati e l'edicolante ha chiamato la polizia di Stato. Sono stati gli agenti delle volanti e della squadra mobile a individuarli poco lontano dall'edicola e a bloccarli con i soldi ancora in tasca, tra banconote stropicciate e monetine per 300 euro circa. Si tratta di due cittadinidi 21 e 23 anni che vivono a Udine vicino a via San Rocco; entrambi sono statiper rapina.