Le punta due pistole alla testa per rapinare la cassa del distributore

COSEANO (Udine) -a mano armata nel distributore di benzinadi, una pompa di carburante che sorge lungo la strada regionale 464 poco prima delle 12 di oggi, mercoledì 7 marzo. A essere presa di mira la moglie del gestore, una donna di nazionalità indiana di trentacinque anni, da tempo in Italia. È stata quest'ultima a vedersi minacciare improvvisamente con dueda un uomo con il volto coperto che ha fatto irruzione mentre lei era all'interno dell'ufficio dell'area di rifornimento.Il rapinatore aveva il volto travisato e, con le armi spianate, l'hagridandole di aprire subito la cassa e di consegnargli tutto il denaro contante che era contenuto all'interno. In quel momento al distributore Ip non c'erano clienti e il titolare della pompa, il marito della 35enne, non si trovava all'interno dell'ufficio ma nella zona del lavaggio delle auto.Terrorizzata, temendo per la sua vita, la donna non ha aperto i cassetti della scrivania dove ripone il denaro: è scappata nel piazzale gridando e chiedendo aiuto; a sentire le sue urla è stato il marito, anche lui cittadino indiano, di quaranta anni di età, residente con la moglie, che è sua dipendente alla Ip, nel vicino comune diUna volta solo in ufficio, il rapinatore si è messo a frugare nei cassetti della scrivania ma non ha trovato molto: dentro c'erano solo pochi spiccioli. A quel punto è scappato senza rubare le monetine. Il gestore della pompa di benzina ha cercato di inseguirlo per un breve tratto ma il malvivente si era già dileguato; pare che ad attenderlo, oltre un campo, al volante di un, ci fosse un complice.Il rapinatore è salito di corsa sul mezzo e i due sono fuggiti a tutta velocità, facendo perdere le loro tracce. Il gestore dell'Ip ha chiamato il numero di emergenza 112 e sul posto si sono precipitati i carabinieri della stazione di Fagagna che hanno dato immediatamente avvio alle ricerche, sulla scorta della descrizione del mezzo fornita dalla coppia di coniugi rapinata.Nonostante il tempestivo intervento dei militari dell'Arma i due malviventi non sono stati fermati ma è caccia alla banda. Saranno acquisite adesso le immagini delladella pompa di benzina per cercare di indentificare il rapinatore e il suo complice. Per fortuna i due coniugi non sono rimastianche se laè stata tanta. Non è chiaro se le pistole usate per la rapina siano vere o solo imitazioni cui è stato tolto il tappo rosso.