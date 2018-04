Sfondano la porta di casa di notte: anziana immobilizzata e rapinata

di Paola Treppo

TRICESIMO (Udine) - Guarda la televisione perché non riesce a prendere sonno; sono le due e mezza di notte quando sente deiprovenire dalla porta di ingresso di casa. Raggiunge l'uscio, non fa in tempo ad aprire perché la porta le arriva contro,da due malviventi; è successo nelle prime ore di oggi, sabato 21 aprile, aLa donna, 67 anni, che vive sola e che da poco è andata in pensione, vienecon deida cucina. I rapinatori hanno il volto travisato e le intimano di indicare loro dove custodisce oro e soldi. Ma l'anziana non ha nulla in casa, vive con poco. Ha soloche poi saranno il bottino dei rapinatori.Presi i soldi, i due scappano e la donna chiama i carabinieri denunciando l'accaduto. Sul caso indagano i militari dell'Arma della Compagnia di Udine. I due malviventi sono stati visti allontanarsi a bordo di una auto, forse condotta da complice. La 67enne non è rimasta ferita ma per lei sono stati minuti di terrore.