Arrestato a 17 anni per rapina: ferisce la cassiera per un paio di jeans

di Paola Treppo

MARTIGNACCO (Udine) - Unè statoperdai carabinieri della stazione di Campoformido che, nel primo pomeriggio di ieri, sabato 19 maggio, sono intervenuti in un negozio del centro commerciale Città Fiera didove era stato segnalato un furto.Giunti nel punto vendita, i militari sono riusciti a bloccare il ragazzo, 17 anni, di nazionalità kosovara, accolto in una struttura del Friuli Venezia Giulia, che aveva spintonato ladel negozio dopo aver rubato un paio di jeans del valore di 30 euro.Il ragazzo era insieme a un amico che è riuscito a fuggire. Il 17enne, invece, ha provato a scappare e nel farlo ha fatto cadere a terra l'addetta del punto vendita. La dipendente è rimasta ferita ed è statain pronto soccorso; per lei la prognosi è di 5 giorni. I carabinieri hanno arrestato il minorenne che è stato affidato a una struttura di accoglienza.