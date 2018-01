Irruzione nella sala slot con caschi integrali: rapinato tutto l'incasso

di Paola Treppo

TRICESIMO (Udine) -a mano armata in unadi Tricesimo gestita da cittadini cinesi. Era circa l'una di questa notte di sabato 20 gennaio quando due uomini con il volto travisato dadahanno fatto ingresso nel pubblico esercizio brandendo une minacciando i due titolari con unaoccultata dentro a un borsello.Non è chiaro se in quel borsello l'arma da fuoco ci fosse o meno, ma tanto è bastato per spaventare i gestori, duedi 24 anni residenti a, che hanno consegnato quello che avevano in: denaro contante per circa 2000 euro. Poi, sempre tenendo sotto scacco i titolari della sala, i due rapinatori hannouna slot da cui hanno prelevato poi monete per circa 600 euro. Poi i due se ne sono andati di corsa e i cinesi hanno chiamato i carabinieri della Compagnia di Udine. I militari dell'Arma del Norm, della stazione di Campoformido e di quella di Tricesimo hanno avviato immediatamente delle ricerche in zona per individuare i rapinatori ma dei due uomini nessuna traccia.