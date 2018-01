Rapina a mano armata in pizzeria al taglio ma in cassa non c'è niente

di Paola Treppo

GORIZIA -a mano armata in centro ain un negozio diche si affaccia su piazza Edmondo De Amicis, in centro. Erano circa le 14.30 di ieri, venerdì 19 gennaio, quando un uomo dall'apparente età di 30 anni, con il volto parzialmenteda un berretto calato sul viso, è entrato nella pizzeria con unain pugno. Ha spianato l'arma da fuoco in direzione del titolare, un cittadino cinese, intimandogli di consegnare tutti i soldi che aveva con sé.Ma il pizzaiolonon aveva nulla in cassa né in tasca; non si è fatto spaventare dal rapinatore che, dopo pochi istanti, è uscito di corsa dal negozio senza ferirlo e a mani vuote. Non è chiaro se abbia utilizzato una pistola vera o una pistola giocattolo privata del tappo rosso. Sul posto sono giunti dopo poco i carabinieri della Compagnia di Gorizia che hanno raccolto la testimonianza del cittadino cinese e dato avvio subito a una serie di ricerche nelle vie limitrofe per cercare di pizzicare il. Dell'uomo, però, nessuna traccia.