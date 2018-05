Rapina al Lidl: le punta la pistola in testa, si fa consegnare 4mila euro

di Paola Treppo

SAN GIOVANNI AL NATISONE (Udine) -al supermercatodinella prima serata di ieri, venerdì 18 maggio, intorno alle 20. Un uomo è entrato nel market e ha puntato unasemiautomatica in direzione di unaintimandole la consegna di tutto il denaro che aveva in cassa.Terrorizzata alla vista dell'arma da fuoco, la donna non ha reagito, temendo per la sua vita, e ha consegnato l'incasso. Ilè di circa. Arraffato il denaro, il rapinatore, che indossava un passamontagna, è fuggito di corsa facendo perdere le sue tracce. Sul posto sono arrivati dopo poco i carabinieri di San Giovanni e del Norm della Compagnia di Palmanova, la polizia del Commissariato di Cividale del Friuli e due pattuglie della vigilanza privata dell'Italpol. Per tutti gli accertamento procede la polizia di Stato. Nessuno si è fatto male; si tratta della terza rapina in pochi giorni in provincia di Udine.