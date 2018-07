Rapina all'Interspar: ferisce al collo il cassiere e fugge: arrestato

di Paola Treppo

PASIAN DI PRATO e MARTIGNACCO (Udine) -da cucina il cassiere dell'di Martignacco e. Si fa consegnare quello che ha in cassa, che poi è una busta porta denaro al cui interno non c'è neanche un euro. Quindivia. Un altro addetto del punto vendita che ha assistito alla rapina cerca di inseguire il malvivente all'esterno del punto vendita ma viene a sua volta minacciato con il coltello e decide di desistere, per non rimediare anche lui una ferita.A quel punto il rapinatore sale di corsa a bordo di una auto che ha posteggiato a poca distanza e fa perdere le sue tracce in men che non si dica. Il dipendente del supermercato, però,e quando arrivano i carabinieri la riporta subito, fornendo al contempo una descrizione fisica del malvivente e della vettura con la quale si è allontanato in tutta fretta: è successo nel pomeriggio di ieri, venerdì 13 luglio, intorno alle 17, a poche ore di distanza da una rapina messa a segno al distributore Ip di via Colugna, a Udine. Anche in quel caso il malvivente aveva puntato un coltello in direzione del gestore, senza ferirlo, facendosi consegnare circa 800 euro.All'Interspar di Martignacco, dopo la seconda rapina e l'allarme lanciato dai cassieri, arrivano i carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Udine, comandato dal maresciallo Andrea Riolo, i carabinieri della stazione di Martignacco, comandata dal maresciallo Edoardo Ciappi, e i colleghi del Nucleo investigativo di Udine, al comando del tenente colonnello Roberto Scalabrin.Sulla scorta delle indicazioni della targa e della descrizione fornita dai due dipendenti, i militari dell'Arma raggiungono l'abitazione del rapinatore e trovano sia l'auto usata per la fuga, sia il grosso coltello da cucina con il quale ha rapinato e minacciato l’addetto dell'Interspar di Martignacco; per lui, che poi si è recato in ospedale per la medicazione, la lesioni per fortuna non è grave. A quel punto scatta l'arresto: a finire in manette un r, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, disoccupato, con problemi di tossicodipendenza. Il giovene viene condotto in caserma.Adesso gli inquirenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Udine, stanno cercando di capire se il 28enne possa avere a che fare anche con la precedente rapina alla pompa Ip di via Colugna, alla tentata rapina al distributore Eni di Pasian di Prato, alla rapina al Despar di Pasian di Prato e ad altre rapine messe a segno nei giorni scorsi, tutte tra Udine ovest e Pasin e Marignacco.