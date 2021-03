Con un cacciavite rapina una farmacia e due anziane in casa: fermato

UDINE - Un uomo di 45 anni, residente a Pontebba ma domiciliato a Udine, è stato fermato, dalla Squadra Mobile della locale Questura, come indiziato di delitto per rapina e tentata rapina aggravata. Questa mattina è dapprima entrato nell'abitazione di due anziane sorelle di 82 e 77 anni - a cui è legato da un lontano vincolo di parentela - e, brandendo un cacciavite, le ha minacciate chiedendo denaro. È stato però costretto alla fuga da un vicino di casa, con cui ha avuto anche una breve colluttazione. Pochi minuti più tardi, l'uomo è entrato in una farmacia, con il volto travisato dalla mascherina e da occhiali da sole e, sempre con un cacciavite, ha minacciato il personale, facendosi consegnare i circa 200 euro presenti nel registratore di cassa. È poi fuggito a bordo della propria auto. Gli agenti della Questura lo hanno rintracciato nel primo pomeriggio in un appartamento di Udine.